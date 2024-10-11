Федорчук: розкидатися такими гравцями, як Ярмоленко, не можна, він для України – як Модрич для Хорватії

Збірна України проведе третій матч у розіграші Ліги націй-2024/25. Суперником команди Сергія Реброва буде колектив Грузії на чолі з Гіоргі Мамардашвілі та Хвічею Кварацхелією. Гра відбудеться 11 жовтня, початок зустрічі о 21:45.

Перед надважливими для збірної України матчами з Грузією та Чехією Максим Салівон поспілкувався з колишнім тренером сімферопольської Таврії та багатьох інших українських клубів Олегом Федорчуком. Фахівець розповів про своє бачення теми специфіки складу національної збірної в умовах кадрового цейтноту.

– Олеже Вікторовичу, не секрет, що склад збірної України точно зазнає суттєвих змін, якою б не була стартова 11-ка. Наскільки нинішній підбір футболістів вплине на перспективи головної команди країни в матчах із Грузією та Чехією?

– Вважаю, що структура гри не зміниться, тому що, я не знаю, як Ви, але я не бачу сталої гри, сталої тактики. Пройшов Євро, потім були інші два офіційних матчі, і всі вони у виконанні збірної були різними. Тому сказати, що щось поміняється – я так не стверджував.

Проте в нас достатньо кваліфікованих футболістів, які можуть дати результат. І та панічна аура, яка зараз панує в пресі… За великим рахунком, відсутність тільки 2-3 футболістів якось позначиться на стартовому складі. Перш за все, це відсутність Бражка, хоча й це не критично, адже він втратив ті кондиції, які мав ще 2-3 місяці тому, він і в Динамо просідає, його міняють… Також втрата Миколенка, і втрата Циганкова. Але всі ці перелічені футболісти мали проблеми й раніше. Тому, мені здається, нічого не повинно вплинути на малюнок гри й на тактику.

– Чи розділяєте Ви думку тих експертів, які підтримують відсутність Андрія Ярмоленка в основному списку як необхідність омолодження команди?

– Це думка запізніла. Повинна бути логіка у прийнятті рішень. Якщо гравця беруть на Євро… Ми не так часто граємо у фінальних стадіях першостей континенту! Його беруть, він виходить у основному складі, а через 3 місяці ми говоримо, що цей хлопець нам узагалі не потрібен, то де логіка? Я читав цих експертів. Вони знані фахівці, чемпіони… Але вони до цього 2 тижні тому говорили, що треба в грі з чехами випускати Ярмоленка й Степаненка, бо це ж досвідчені футболісти. А менше ніж за місяць вони вже говорять – правильно, що не взяли!

ФК Динамо

Ярмоленко – дуже знакова фігура. Він такий, як Тоні Адамс для Англії. Він такий, як.. хай вибачать мене патріоти… як Тимощук, якого возили на всі змагання… Як Тотті в Італії, як Модрич для Хорватіїї… І я б не сказав, що він там якось допоміг хорватам на Євро. І ніхто там з експертів не говорив — нашо ви його берете! І він же в Реалі не грає!.. Тому вболівальни повинні бачити логіку розвитку команди. От, наприклад, візьмемо Динамо. Там зараз є логіка прийняття рішень. І вболівальники не хвилюються… А результат може бути різним. Це гра. Вона – непередбачувана.

– Перейдемо до конкретних позицій. Кого Ви бачите у центрі захисту збірної, зважаючи на можливе використання Миколи Матвієнка на лівому фланзі?

– Я думаю все ж Матвієнко й Забарний будуть грати, а ліворуч когось іншого… Того ж Михайліченка. Тому що, по-перше, нам потрібна перемога, а грузинів задовольнить і нічия. Ми будемо грати першим номером, і нам потрібно, щоб ми більше атакували.

Матвієнко з Забарним у центрі грали більш-менш надійно. Я б не сказав, що вони провалювали матчі… Експериментувати в центрі захисту точно не потрібно. Ми повинні пам'ятати, що в грузинів атака дуже кваліфікована, і вони це вже продемонстрували.

– Найбільш проблемною зоною виглядає позиція опорного півзахисника. Чи згодні Ви з такою думкою, і хто має закривати важливий плацдарм за відсутності Володимира Бражка й Тараса Степаненка?

– Згоден. Опорна зона дуже важлива, якщо ти граєш проти суперника, який володіє ініціативою й переважає тебе у майстерності. І тоді треба, щоб гравець, який закриває цю зону, мав дуже високу кваліфікацію. Щоб і відбирав, і починав атаки… А скоріш за все, на 90%, ми будемо володіти м'ячем, і функції такого гравця дещо змінюються в бік атаки. Тому Шапаренко, Криськів чи Судаков – варіант із цими трьома центральними півзахисниками може бути задіяний. До речі, Шахтар Криськіва як опорного вже використовував.

– У центрі півзахисту поза грою і Олександр Зінченко, і Руслан Малиновський, і Олександр Піхальонок. Тоді як гра Георгія Судакова та Миколи Шапаренка у вересневих матчах викликала чимало нарікань. Хто отримає довіру Реброва у цій зоні?

– Згоден повністю. Але вибір звужується! Буяльський у стартовому складі? Це може бути, але радше на другий тайм. Він більше низький форвард, ніж центральний хавбек.

В нього специфічна роль на полі. Він непомітний, але завершення робить дуже непогано. В нього є відчуття голу. Він майстер працювати у штрафному майданчику. Тому мені його поява не виглядає логічною.

– Не менш інтригуючим є питання флангів атаки. Не побачимо ні Віктора Циганкова, ні згаданого Ярмоленка. З трьох гравців, місце яких у збірній раніше не викликало сумнівів, цього разу Реброву доступний лише Михайло Мудрик. Та чи заслуговує футболіст Челсі на місце в стартовому складі? І кого Ви бачите на обох флангах півзахисту "синьо-жовтих"?

– Те, що я бачу останній місяць, а завжди треба брати останні 4 матчі, то непогано виглядає Кабаєв, справа непогано грає Зубков, тому їх поява читається… Скажу більше, мені не сподобалося, як Мудрик грав на Євро, і в останніх іграх за збірну. В нього є проблеми в клубі, і він переносить ці проблеми на збірну.

Зважаючи на те, що гра з Грузією дуже важлива, Реброву не варто експериментувати. Гуцуляк та Назаренко? Одного з них випустити можна. І саме зі старту. Бо в тяжкі моменти потім дуже складно входити в гру. Краще випустити, й замінити. Тому хтось з новачків може й вийти. Та й з тим же Довбиком вони мають гарне взаєморозуміння. На атаку в Реброва варіанти точно є.

– Роман Яремчук не грає в Олімпіакосі, а у Владислава Ваната явно збився приціл в Динамо. Чи є безальтернативним на вістрі Артем Довбик, та чи не бачите Ви інші прізвища, які могли б посилити позицію центрфорварда, але виклику не дочекалися?

– Ні, це максимум, що ми маємо наразі. Той же Сікан травмувався... В тих клубах, які переслідують Динамо, таких гравців нема… В Русі тому ж такого центрфорварда стабільного нема…

Краснопір? Він поступається тому ж Ванату в швидкості, він старанний, але.. Таке раннє запрошення в збірну може вплинути на його свідомість. Він мені дуже подобається. Скажу, що це Довбик, але через два роки.

– Чи ризикнете спрогнозувати рахунок матчу з Грузією?

– Я дивлюся на наші перспективи з оптимізмом з однієї причини. Наша збірна останні 20 років демонструє дивовижну рису. По суті, нам чим гірше, тим краще. Це говорить про наш характер. Ми не здаємося ніколи, можемо зібратись. На мою думку, Україна переможе 2:1. Але чекати красивої гри не варто. Обидві команди гратимуть на результат.