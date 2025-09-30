Блохін згадав, як його відправили у відставку з Динамо після поразки від Шахтаря

Колишній головний тренер київського Динамо та збірної України Олег Блохін згадав своє звільнення навесні 2014 року.

Легенда українського футболу розповів про це в інтерв'ю Ігору Циганику.

"Мені не дали допрацювати. Щойно я зібрав цю команду – на наступний рік вона виграла чемпіонат України. Але гравців-то зібрав я. Через 2 тижні (після відставки Блохіна – прим.) вони виграли Кубок України. Як може команда, яку я "не готував" і, як кажуть, "лише курив і пив каву", виграти через 2 тижні Кубок? Ну як? Одразу отак все помінялося, чи що? Дайте вже допрацювати тоді", – сказав Блохін.

16 квітня після домашньої поразки від Шахтаря (0:2) у матчі чемпіонату України Олег Володимирович залишив посаду наставника киян. Керівництво клубу призначило головним тренером Сергія Реброва.

15 травня Динамо здобуло Кубок України, обігравши у фіналі Шахтар з рахунком 2:1. У чемпіонаті того сезону кияни посіли лише четверте місце, пропустивши вперед Шахтар, Дніпро та Металіст.

Вже наступного сезону під керівництвом Реброва команда повернула собі чемпіонський титул, випередивши гірників на 10 очок.

Раніше Блохін розповідав, що дізнався про звільнення з Динамо телефоном.