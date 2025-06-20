Оголошено номінантів на премію найкращому гравцю АПЛ від PFA
Деклан Райс
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Асоціація професійних футболістів (PFA) оголосила номінантів на премію найкращому гравцю АПЛ сезону-2024/25.
Про це організація повідомила у своїх соцмережах.
Так, на нагороду претендують шість футболістів, зокрема феноменальний Александер Ісак та лідер чемпіонського Ліверпуля Мохамед Салах.
Претенденти на премію PFA:
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед – 36 матчів в АПЛ, 8+11 за системою гол+пас
- Александер Ісак (Ньюкасл) – 34 матчів, 23+6
- Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль) – 35 матчів, 5+5
- Коул Палмер (Челсі) – 37 матчів, 15+9
- Деклан Райс (Арсенал) – 35 матчі, 4+7
- Мохамед Салах (Ліверпуль) – 38 матчів, 29+18
Найкращого гравця АПЛ сезону-2024/25 за версією PFA буде оголошено 19 серпня на урочистій церемонії у Manchester Opera House.
Раніше став відомий переможець премії найкращому гравцю сезону АПЛ від Асоціації футбольних журналістів.