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Оголошено номінантів на премію найкращому гравцю АПЛ від PFA

Володимир Максименко — 20 червня 2025, 12:15
Оголошено номінантів на премію найкращому гравцю АПЛ від PFA
Деклан Райс
Getty Images

Асоціація професійних футболістів (PFA) оголосила номінантів на премію найкращому гравцю АПЛ сезону-2024/25.

Про це організація повідомила у своїх соцмережах.

Так, на нагороду претендують шість футболістів, зокрема феноменальний Александер Ісак та лідер чемпіонського Ліверпуля Мохамед Салах.

Претенденти на премію PFA:

  • Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед – 36 матчів в АПЛ, 8+11 за системою гол+пас
  • Александер Ісак (Ньюкасл) – 34 матчів, 23+6
  • Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль) – 35 матчів, 5+5
  • Коул Палмер (Челсі) – 37 матчів, 15+9
  • Деклан Райс (Арсенал) – 35 матчі, 4+7
  • Мохамед Салах (Ліверпуль) – 38 матчів, 29+18

Найкращого гравця АПЛ сезону-2024/25 за версією PFA буде оголошено 19 серпня на урочистій церемонії у Manchester Opera House.

Раніше став відомий переможець премії найкращому гравцю сезону АПЛ від Асоціації футбольних журналістів.

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