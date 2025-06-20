Оголошено номінантів на премію найкращому гравцю АПЛ від PFA

Асоціація професійних футболістів (PFA) оголосила номінантів на премію найкращому гравцю АПЛ сезону-2024/25.

Про це організація повідомила у своїх соцмережах.

Так, на нагороду претендують шість футболістів, зокрема феноменальний Александер Ісак та лідер чемпіонського Ліверпуля Мохамед Салах.

Претенденти на премію PFA:

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед – 36 матчів в АПЛ, 8+11 за системою гол+пас

Александер Ісак (Ньюкасл) – 34 матчів, 23+6

Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль) – 35 матчів, 5+5

Коул Палмер (Челсі) – 37 матчів, 15+9

Деклан Райс (Арсенал) – 35 матчі, 4+7

Мохамед Салах (Ліверпуль) – 38 матчів, 29+18

PFA Players’ Player of the Year. 🏆



The Top Six. Chosen by the players. ⬇️#PFAawards pic.twitter.com/tkEDz79WEN — PFA (@PFA) June 20, 2025

Найкращого гравця АПЛ сезону-2024/25 за версією PFA буде оголошено 19 серпня на урочистій церемонії у Manchester Opera House.

Раніше став відомий переможець премії найкращому гравцю сезону АПЛ від Асоціації футбольних журналістів.