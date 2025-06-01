Кудрівка у драматичній серії пенальті здолала Ворсклу: огляд матчу плейоф за право зіграти в УПЛ

Ворскла програла Кудрівці у двоматчевому протистоянні плейоф за право грати в Українській Прем'єр-лізі.

Огляд матчу

Основний час зустрічі завершився перемогою Кудрівки з рахунком 1:0, тож поєдинок перейшов в овертайм. Додатковий час переможця не визначив тож командам довелося пробивати післяматчеві пенальті.

Спочатку одинадцятиметровий не забив Сторчоус, але потім два промахи допустили гравці полтавської команди – Льопка відбив удар Ієде, а Ндукве влучив у поперечину. Мирослав Сердюк міг ставити крапку, але і його удар прийшовся у каркас воріт. Вирішальний удар не забив Олександр Скляр.

Ворскла вперше у своїй історії вилетіла з УПЛ, а Кудрівки своєю чергою вперше вийшла до еліти.

УПЛ – плейоф

Перехідні матчі, матч-відповідь, 1 червня

Ворскла – Кудрівка 0:1 (0:1) (3:4 у серії пенальті)

Гол: 0:1 – Литовченко (9).

Ворскла: Ісенко – Бацула, Павлюк, Малиш, Пердута – Челядін (Є. Пасіч, 74), Скляр – Салабай, Кулач (Ієде, 61), Кане – Ндукве.

Кудрівка: Льопка – Мельничук, Сердюк, Потімков, Мачелюк – Думанюк, Вечурко (Шершень, 91) – Рогозинський (Світюха, 70, Тузенко, 91), Литовченко (Сторчоус, 42), Козак (Андрущенко, 70) – Лєгостаєв.

Попередження: Малиш (67), Кане (76), Бацула (85) - Сторчоус (68)

Ворскла посіла 13 місце в чемпіонаті України за підсумками сезону-2024/25. У команди Юрія Максимова за 30 турів 6 перемог, 9 нічиїх та 15 поразок (27 очок). 12-й ЛНЗ випередив полтавців на 4 бали. В останньому турі Ворскла зіграла внічию з Інгульцем.

Кудрівка ж є представником Першої ліги України. У чемпіонській групі команда посіла 4 сходинку, пустивши вперед Епіцентр, Полтаву (вийшли в УПЛ напряму) та Металіст 1925 (грає проти Лівого берега у матчах плейоф).