Знайшов команду за три дні: екслегіонер Кривбаса посилив грецький клуб
Жан-Морель По
facebook.com/IraklisFC
Івуарійський футболіст Жан-Морель По, який лише три дні тому залишив Кривбас, став гравцем Іракліса.
Про це повідомила пресслужба грецького клубу.
Сторони домовилися про контракт до кінця сезону 2024/25.
Вінгер приєднався до криворізького клубу в січні 2023 року. В УПЛ загалом відіграв 19 поєдинків і забив 1 гол.
28-річний футболіст в Європі також грав за команди Білорусі. Портал Transfermarkt оцінює По в 500 тисяч євро.
Іракліс грає в другому за силі дивізіоні Греції. Команда за 16 матчів набрала 30 очок і посідає друге місце, відстаючи від лідера Лариси на 4 бали.
Нагадаємо, ще один гравець Карпат у зимове міжсезоння посилив Карпати.