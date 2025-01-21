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Знайшов команду за три дні: екслегіонер Кривбаса посилив грецький клуб

Руслан Травкін — 21 січня 2025, 16:50
Знайшов команду за три дні: екслегіонер Кривбаса посилив грецький клуб
Жан-Морель По
facebook.com/IraklisFC

Івуарійський футболіст Жан-Морель По, який лише три дні тому залишив Кривбас, став гравцем Іракліса.

Про це повідомила пресслужба грецького клубу.

Сторони домовилися про контракт до кінця сезону 2024/25.

Вінгер приєднався до криворізького клубу в січні 2023 року. В УПЛ загалом відіграв 19 поєдинків і забив 1 гол.

28-річний футболіст в Європі також грав за команди Білорусі. Портал Transfermarkt оцінює По в 500 тисяч євро.

Іракліс грає в другому за силі дивізіоні Греції. Команда за 16 матчів набрала 30 очок і посідає друге місце, відстаючи від лідера Лариси на 4 бали.

Нагадаємо, ще один гравець Карпат у зимове міжсезоння посилив Карпати.

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