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Реал представив 18-річного вундеркінда

Ігор Чернявський — 27 липня, 14:10
Реал представив 18-річного вундеркінда

Бразильський нападник Ендрік офіційно став гравцем Реала.

Про це "королівський клуб" повідомив на своєму офіційному сайті.

Контракт, який сьогодні було підписано в офісі Реала, розрахований на 6 років. У новій команді Ендрік гратиме під 16-м номером.

На Батьківщині новачок Реала виступав за Палмейрас. У свої 18 років він встиг двічі виграти чемпіонат Бразилії. А в березні цього року Ендрік відзначився першим голом за національну збірну, забивши Англії на "Вемблі".

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Ендрік

Ендрік

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