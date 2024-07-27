Реал представив 18-річного вундеркінда

Бразильський нападник Ендрік офіційно став гравцем Реала.

Про це "королівський клуб" повідомив на своєму офіційному сайті.

Контракт, який сьогодні було підписано в офісі Реала, розрахований на 6 років. У новій команді Ендрік гратиме під 16-м номером.

На Батьківщині новачок Реала виступав за Палмейрас. У свої 18 років він встиг двічі виграти чемпіонат Бразилії. А в березні цього року Ендрік відзначився першим голом за національну збірну, забивши Англії на "Вемблі".