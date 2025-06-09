Челсі повідомив про розставання з чотирма футболістами

Склад лондоснького Челсі скоротиться на чотири футболісти, які залишать "Стемфорд Бридж" наприкінці червня.

Про це "пенсіонери" повідомили на своєму сайті.

Згідно з джерелом, лондонський клуб вирішив не продовжувати контракти трьох голкіперів (Лукас Бергстрем, Едді Біч та Люк Кемпбелл) та лівого захисника (Ділан Вільямс).

Всі вони отримають статус вільного агента та зможуть безкоштовно приєднатися до нового клубу. Вже відомо, що Вільямс продовжить свою кар'єру у складі Бертон Альбіон, де він провів сезон-2024/25 на правах оренди.

"Челсі дякує всім чотирьом гравцям, які залишають команду, за їхній внесок у розвиток "синіх" і бажає їм успіхів у наступній главі їхньої кар'єри", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що Челсі оголосив про придбання французького захисника з Ліги 1.

Раніше стало відомо, що "пенсіонери" можуть перехопити трансферну ціль Арсенала.