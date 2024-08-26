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Гравець Бенфіки є головним претендентом на заміну Шкріньяру в ПСЖ

Микола Дендак — 26 серпня, 23:44
Гравець Бенфіки є головним претендентом на заміну Шкріньяру в ПСЖ
Томас Араухо
Getty Images

22-річний захисник Бенфіки Томас Араухо є головним кандидатом на заміну Мілану Шкріньяру в ПСЖ.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, якщо Аль-Наср таки домовиться про трансфер словака, то керівництво паризького клубу почне перемовини з португальцем.

У сезоні-2023/24 Араухо зіграв 20 матчів за свій клуб та відзначився 1 забитим м'ячем. У новому розіграші він вже зіграв три матчі.

Нагадаємо, за три перші тури сезону-2024/25 Бенфіка, за яку виступає українець Анатолій Трубін, набрала 6 очок, завдяки перемогам над Ештрелою та Каса Піа. Також у клубу поразка від Фамалікана.

Араухо Бенфіка ПСЖ Анатолій Трубін Мілан Шкріньяр

Араухо

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