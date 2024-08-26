Гравець Бенфіки є головним претендентом на заміну Шкріньяру в ПСЖ

22-річний захисник Бенфіки Томас Араухо є головним кандидатом на заміну Мілану Шкріньяру в ПСЖ.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, якщо Аль-Наср таки домовиться про трансфер словака, то керівництво паризького клубу почне перемовини з португальцем.

🔴🔵🇵🇹 Paris Saint-Germain top target in case Milan Skriniar accepts to join Al Nassr would be Tomás Araujo.



He’s key player for Benfica and for Roger Schmidt, while Araujo is on top of PSG list for the centre back position. pic.twitter.com/N30HYAuADj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024

У сезоні-2023/24 Араухо зіграв 20 матчів за свій клуб та відзначився 1 забитим м'ячем. У новому розіграші він вже зіграв три матчі.

Нагадаємо, за три перші тури сезону-2024/25 Бенфіка, за яку виступає українець Анатолій Трубін, набрала 6 очок, завдяки перемогам над Ештрелою та Каса Піа. Також у клубу поразка від Фамалікана.