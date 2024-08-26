Гравець Бенфіки є головним претендентом на заміну Шкріньяру в ПСЖ
Томас Араухо
Getty Images
22-річний захисник Бенфіки Томас Араухо є головним кандидатом на заміну Мілану Шкріньяру в ПСЖ.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, якщо Аль-Наср таки домовиться про трансфер словака, то керівництво паризького клубу почне перемовини з португальцем.
У сезоні-2023/24 Араухо зіграв 20 матчів за свій клуб та відзначився 1 забитим м'ячем. У новому розіграші він вже зіграв три матчі.
Нагадаємо, за три перші тури сезону-2024/25 Бенфіка, за яку виступає українець Анатолій Трубін, набрала 6 очок, завдяки перемогам над Ештрелою та Каса Піа. Також у клубу поразка від Фамалікана.