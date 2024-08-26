Аль-Наср може підсилитись гравцем ПСЖ
Мілан Шкріньяр
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Захисник ПСЖ Мілан Шкріньяр може перейти в Аль-Наср.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби узгодили всі умови, тепер все залежить від самого гравця.
Зазначимо, що у ПСЖ словак перейшов у 2023 році як вільний агент. Раніше він довгий час своєї кар'єри виступав за італійський Інтер.
У минулому сезоні гравець зіграв 35 матчів на клубному рівні, у яких відзначився лише 1 забитим м'ячем. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 30 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Аль-Наср домовився про трансфер вінгера Корінтіанс Веслі, якого раніше хотів підписати донецький Шахтар.