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Аль-Наср може підсилитись гравцем ПСЖ

Володимир Кук — 26 серпня, 21:06
Аль-Наср може підсилитись гравцем ПСЖ
Мілан Шкріньяр
Getty Images

Захисник ПСЖ Мілан Шкріньяр може перейти в Аль-Наср.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби узгодили всі умови, тепер все залежить від самого гравця.

Зазначимо, що у ПСЖ словак перейшов у 2023 році як вільний агент. Раніше він довгий час своєї кар'єри виступав за італійський Інтер.

У минулому сезоні гравець зіграв 35 матчів на клубному рівні, у яких відзначився лише 1 забитим м'ячем. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Аль-Наср домовився про трансфер вінгера Корінтіанс Веслі, якого раніше хотів підписати донецький Шахтар.

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