Аль-Наср може підсилитись гравцем ПСЖ

Захисник ПСЖ Мілан Шкріньяр може перейти в Аль-Наср.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби узгодили всі умови, тепер все залежить від самого гравця.

🟡🔵🇸🇦 Milan Skriniar and Al Nassr deal now depends on player’s decision as PSG are prepared to give the green light.



Skriniar, in talks with Al Nassr in order to give final answer as deal between clubs is already almost agreed.



↪️⚠️ If Skriniar leaves, PSG can buy new CB. pic.twitter.com/catGddnCCY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024

Зазначимо, що у ПСЖ словак перейшов у 2023 році як вільний агент. Раніше він довгий час своєї кар'єри виступав за італійський Інтер.

У минулому сезоні гравець зіграв 35 матчів на клубному рівні, у яких відзначився лише 1 забитим м'ячем. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Аль-Наср домовився про трансфер вінгера Корінтіанс Веслі, якого раніше хотів підписати донецький Шахтар.