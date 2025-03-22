Не Динамо: одноклубник Неймара Мігеліто перейшов до Америки Мінейро
Атакувальний півзахисник Сантоса Мігеліто став гравцем Америки Мінейро.
Про це повідомляє пресслужба бразильського колективу.
Оренда угода розрахована до літа 2025 року і має зобов'язання викупу. Фінансові деталі переходу не відомі, а портал Transfermarkt оцінює Мігеліто у 750 тисяч євро.
У цьому сезоні на рахунку хавбека 18 матчів у складі Сантоса, в яких він не відзначився результативними діями.
Зазначимо, що футболістом певний час цікавилось київське Динамо, а сам бразилець навіть готувався до вильоту на підписання контракту. Втім, в останній момент Сантос змінив фінансові умови трансферу.
Раніше президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансфер Володимира Бражка у Вулвергемптон, який було зірвано в останню мить та назвав умову, за якої відпустить хавбека.