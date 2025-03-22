Не Динамо: одноклубник Неймара Мігеліто перейшов до Америки Мінейро

Атакувальний півзахисник Сантоса Мігеліто став гравцем Америки Мінейро.

Про це повідомляє пресслужба бразильського колективу.

Оренда угода розрахована до літа 2025 року і має зобов'язання викупу. Фінансові деталі переходу не відомі, а портал Transfermarkt оцінює Мігеліто у 750 тисяч євро.

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Um dos atuais vice-artilheiros das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Miguelito chega para reforçar o Coelhão! O meia-atacante de 20 anos assinou contrato de empréstimo até o final do Campeonato… pic.twitter.com/sWmCWtlRk4 — América FC (@AmericaFC1912) March 21, 2025

У цьому сезоні на рахунку хавбека 18 матчів у складі Сантоса, в яких він не відзначився результативними діями.

Зазначимо, що футболістом певний час цікавилось київське Динамо, а сам бразилець навіть готувався до вильоту на підписання контракту. Втім, в останній момент Сантос змінив фінансові умови трансферу.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансфер Володимира Бражка у Вулвергемптон, який було зірвано в останню мить та назвав умову, за якої відпустить хавбека.