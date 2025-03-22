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Не Динамо: одноклубник Неймара Мігеліто перейшов до Америки Мінейро

Володимир Максименко — 22 березня 2025, 11:50
Не Динамо: одноклубник Неймара Мігеліто перейшов до Америки Мінейро
Мігеліто
Америка Мінейро

Атакувальний півзахисник Сантоса Мігеліто став гравцем Америки Мінейро.

Про це повідомляє пресслужба бразильського колективу.

Оренда угода розрахована до літа 2025 року і має зобов'язання викупу. Фінансові деталі переходу не відомі, а портал Transfermarkt оцінює Мігеліто у 750 тисяч євро.

У цьому сезоні на рахунку хавбека 18 матчів у складі Сантоса, в яких він не відзначився результативними діями.

Зазначимо, що футболістом певний час цікавилось київське Динамо, а сам бразилець навіть готувався до вильоту на підписання контракту. Втім, в останній момент Сантос змінив фінансові умови трансферу.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансфер Володимира Бражка у Вулвергемптон, який було зірвано в останню мить та назвав умову, за якої відпустить хавбека.

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