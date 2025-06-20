Арсенал розглядає можливість оформити трансфер одноклубника Мудрика

Вінгер Челсі Ноні Мадуеке перебуває на радарі багатьох клубів, у тому числі Арсенала.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Каноніри" зважують можливість несподіваного переходу Мадуке, оскільки Мікель Артета прагне посилити свій склад напередодні сезону-2025/26.

Хоча офіційних контактів між клубами ще не було, Арсенал є однією з кількох команд, які стежать за ситуацією навколо 23-річного англійця. Наразі Мадуке не виставлений на трансфер. Однак зрозуміло, що "пенсіонери" не вважають його недоторканим.

У сезоні-2024/25 Ноні Мадуеке взяв участь у 42 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що до Лондона прибув хавбек Реал Сосьєдада та збірної Іспанії, який незабаром стане новим гравцем Арсенала.

Раніше з'явилася інформація, що допінг-проба "Б" Михайла Мудрика показала позитивний результат.