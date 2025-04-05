Баварія втратила ключового гравця до кінця сезону

Атакувальний півзахисник Баварії Джамал Мусіала, найімовірніше, у поточному сезоні більше не зіграє.

Про це повідомляє Sky Sport Germany.

Мусіала пошкодив підколінне сухожилля в матчі 28 туру Бундесліги проти Аугсбурга (перемога 3:1). Після огляду лікарі дійшли до висновку, що у 22-річного хавбека розрив підколінного сухожилля.

Таким чином, Мусіала вибув з гри на два місяці. Це означає, що, скоріше за все, у поточному клубному сезоні він більше не зіграє.

У німця є невеликий шанс відновитися до можливого фіналу Ліги чемпіонів (31 травня). Проте більш імовірно, що він повернеться в гру в червневих матчах Ліги націй або на клубному чемпіонаті світу.

У поточному сезоні на рахунку Мусіали 18 голів і 8 асистів у 40 матчах за Баварію в усіх турнірах.

Це вже далеко не перша кадрова втрата Баварії напередодні протистояння з Інтером у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. У лазареті команди вже знаходяться Мануель Ноєр, Дайо Упамекано, Хірокі Іто і Альфонсо Девіс.