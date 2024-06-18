Один із них плакав: харківський меценат розповів про пригнічений стан гравців збірної України

Харківський меценат Юрій Сапронов впевнений у тому, що гравці збірної України прийняли близько до серця розгромну поразку від Румунії.

Думками про реакцію українського суспільства на провал національної команди в 1 турі Євро-2024 Сапронов поділився у своєму Facebook.

"Вчорашня стрічка вся у висловлюваннях футбольних "експертів". Просто вся країна Карли Анчелотті, Пепи Гвардіоли та Юргени Клоппи. Хайп. Хейт. Прямо бачу диван, надуті щоки, мізинцем козявки з носа, що витираються об штани і пролиту каву на клавіатуру. На знищення. Дивовижно. Звідусіль марення, маячня та нісенітниця. Збірники розподілені ними по бригадах ЗСУ та відправлені на фронт. Стрільцями та кулеметниками. Сергія Реброва відправлено тренувати зачепилівський "Рефрижератор" на першості закарпатської водокачки. Але. Це збірна нашої країни. Іншої немає. Це перший матч. Так, погано, дуже погано зіграли. Чому? Не знаю. Я не експерт і не тренер. Можливо перегоріли, можливо, недооцінили суперника. Так, не було емоцій, боротьби на смерть за кожен метр поля та самовіддачі. Ще два матчі. Висновки будуть зроблені, я певен. Я говорив телефоном із трьома гравцями, яких давно і добре знаю. Один із них плакав. Мужик плакав. Мужик! Вони пригнічені. Перестаньте хайпувати, хейтити, нити і скиглити. Віримо у збірну. Віримо і сподіваємось. Їм потрібна наша підтримка. Вболіваємо за збірну України", — написав Сапронов.