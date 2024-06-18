Шаран: Рівень наших гравців надто сильно роздули

Володимир Шаран вважає, що інформаційний шум навколо деяких гравців збірної України не відповідає їхньому реальному ігровому рівню.

Таку думку екснаставник Олександрії та Миная висловив у інтерв’ю Sport.ua.

"Можливо, певний відбиток на футболістів збірної України наклав надлишок інформації щодо їхніх трансферних сум. Як на мене, надто сильно роздули рівень наших гравців – зокрема, таких як Судаков, Шапаренко . Ці суми захмарні. Водночас мало кому відомі румуни усіх синьо-жовтих "зірок" просто перекусили", — сказав Шаран.

Про невдалий старт збірної України на Євро-2024 висловився й одіозний експерт Віктор Леоненко. Він вважає, що гравцям абсолютно по**р, що вони поступилися з розгромним рахунком.

Команда Сергія Реброва спробує реабілітуватися вже цієї п’ятниці, 21 червня, у матчі проти Словаччини, яка напередодні сенсаційно здолала Бельгію.