Клуб УПЛ отримав тривалий трансферний бан від ФІФА – джерело

Одеський Чорноморець отримав трансферний бан від ФІФА на три трансферні вікна через борг перед ексгравецем команди Лукою Гучеком.

Про це інформує ТаТоТаке.

Джерело не називає, яка саме заборгованість "моряків" перед словенським захисником. Гучек влітку 2024 змінив Чорноморець на Ворсклу.

Відомо, що наступного місяця ФІФА розгляне скарги від ще трьох колишніх гравців одеського клубу: Зігі Бадібанги, Ореста Кузика та Самсона Ієде. Загальний борг перед футболістами становить близько 100 тисяч доларів.

Одесити отримають час до старту другої частини сезону, щоб розрахуватися.