Очеретько прокоментував свій дебютний гол за Шахтар в УПЛ

Півзахисник Шахтаря Олег Очеретько висловився про свій дебютний гол за команду УПЛ, який допоміг переграти Кудрівку в матчі 10-го туру.

Слова футболіста наводить пресслужба донеччан.

"Приємно, що забив за рідний клуб, допоміг команді й зараз ми на першому місці. Я радий, що забив цей гол заради команди, далі рухатимемося вперед. А так відчуття приємні, дуже радий.

Думаю, що відчув момент. З Педріньйо на тренуваннях ми завжди разом граємо, кожен один одного відчуває, тож це було і взаєморозуміння – знав, де буде мʼяч", – розповів Очеретько.

Зазначимо, що півзахисник є вихованцем Шахтаря, за який виступає з 2020 року. Закріпитись футболіст зміг лише цього сезону, а до цього вирував у оренди до Карпат, Маріуполя та Дніпра-1.

Загалом на рахунку Очеретька два голи за 36 матчів у складі "гірників" – ще один точний удар був у межах Кубку України сезону-2023/24 проти Вереса (3:0).

У наступних двох поєдинках Шахтар гратиме проти Динамо – матч 1/8 фіналу Кубку України відбудеться 29 жовтня, а 11-го туру УПЛ – 2 листопада.

Відео голів та огляд матчу Шахтар – Кудрівка доступний на сайті "Чемпіон".