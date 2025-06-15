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Очеретько: Особисто я вже відійшов від поразки Данії

Володимир Максименко — 15 червня 2025, 14:25
Очеретько: Особисто я вже відійшов від поразки Данії
Олег Очеретько
УАФ

Півзахисник збірної України U-21 Олег Очеретько висловився про майбутній матч другого туру проти Фінляндії в межах Євро-2025.

Слова футболіста наводить Суспільне Спорт.

"Я особисто відійшов від поразки від Данії. Попереду гра, треба швидко зосередитися на іншій команді. У мене налаштування лише на наступний матч.

Кожен сам себе мотивує на кожну гру. Все залежить від гравця, наскільки він вмотивований. Є якась впевненість, але це лише гра та й все

Розібрали трішки збірну Фінляндії, подивилися, як вони грають. Є дуже гарні футболісти, що діють з м'ячем. Треба забрати м'яч під контроль, щоб ми мали в цьому перевагу, а також зіграти краще в обороні, аніж у попередньому матчі", – розповів Очеретько.

Зазначимо, що матч відбудеться сьогодні, 15 червня о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція буде доступна на сайті "Чемпіон" за цим посиланням.

Напередодні голкіпер збірної України Руслан Нещерет поділився думками щодо майбутнього матчу проти Фінляндії.

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