Очеретько: Особисто я вже відійшов від поразки Данії

Півзахисник збірної України U-21 Олег Очеретько висловився про майбутній матч другого туру проти Фінляндії в межах Євро-2025.

Слова футболіста наводить Суспільне Спорт.

"Я особисто відійшов від поразки від Данії. Попереду гра, треба швидко зосередитися на іншій команді. У мене налаштування лише на наступний матч.



Кожен сам себе мотивує на кожну гру. Все залежить від гравця, наскільки він вмотивований. Є якась впевненість, але це лише гра та й все