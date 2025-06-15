Очеретько: Особисто я вже відійшов від поразки Данії
Олег Очеретько
УАФ
Півзахисник збірної України U-21 Олег Очеретько висловився про майбутній матч другого туру проти Фінляндії в межах Євро-2025.
Слова футболіста наводить Суспільне Спорт.
"Я особисто відійшов від поразки від Данії. Попереду гра, треба швидко зосередитися на іншій команді. У мене налаштування лише на наступний матч.
Кожен сам себе мотивує на кожну гру. Все залежить від гравця, наскільки він вмотивований. Є якась впевненість, але це лише гра та й все
Розібрали трішки збірну Фінляндії, подивилися, як вони грають. Є дуже гарні футболісти, що діють з м'ячем. Треба забрати м'яч під контроль, щоб ми мали в цьому перевагу, а також зіграти краще в обороні, аніж у попередньому матчі", – розповів Очеретько.
Зазначимо, що матч відбудеться сьогодні, 15 червня о 19:00 за київським часом.
Текстова онлайн-трансляція буде доступна на сайті "Чемпіон" за цим посиланням.
Напередодні голкіпер збірної України Руслан Нещерет поділився думками щодо майбутнього матчу проти Фінляндії.