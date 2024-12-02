Стали жертвою важливих помилок арбітра: Оболонь – про матч з Лівим берегом

Оболонь зібрала відеодокази, які вказують на помилки головного арбітра Олександра Шандора у матчі Лівим берегом (1:1).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Оболонь надає відеоматеріал у якому зібрані помилкові рішення арбітра матчу Лівий Берег – Оболонь, які прямо вплинули на хід гри та підсумковий рахунок. Команда Оболонь стала жертвою кількох вкрай важливих помилок, що мали серйозний вплив на результат.

Рахунок у матчі – 1:1. Але чи був би цей підсумок таким, якби арбітр приймав правильні рішення?", – йдеться в повідомленні.