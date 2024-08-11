Оболонь та Рух оголосили стартові склади на матч другого туру УПЛ

Стали відомі стартові склади Оболоні та Руха на матч 2 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Оболонь: Рибка, Мединський, Карась, Дубко, Осман, Мороз, Черненко, Суханов, Приймак, Груша, Тарануха.

Запасні: Федорівський, Марченко, Блізніченко, Вітенчук, Козлов, Курко, Лук'янчук, Лях, Лящук, Чернов.

Рух: Ледвій, Холод, Дідик, Роман, Сич, Підгурський, Федор, Притула, Руніч, Лях, Краснопір.

Запасні: Ванівський, Квасниця, Дос Сантуш, Карабін, Семотюк, Товарницький.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Нагадаємо, в першому турі Оболонь не втримала перемогу над Колосом, а поєдинок Руха з Динамо було перенесено через виступ киян у єврокубках.

Напередодні Динамо з голами Шапаренка та Буяльського здолало Верес. Також Ворскла на класі розгромила Лівий берег.