Оболонь впевнено перемогла Чорноморець у спарингу

У середу, 16 липня, Оболонь в межах підготовки до сезону 2025/26 провела спаринг з Чорноморцем.

Зустріч завершилася перемогою столичного клубу з рахунком 2:0.

Голами за "пивоварів" відзначилися Артем Чорний та Денис Устименко. Обидва були забиті у другом таймі.

Контрольний матч з футболу

Оболонь – Чорноморець 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 60 Чорний, 2:0 – 88 Устименко

Раніше Оболонь оголосила про підписання захисника харківського Металіста 1925 Євгенія Пасіча.

Напередодні новий головний тренер "пивоварів" Олександр Антоненко оцінив прогрес команди у межах підготовки до нового сезону Української Прем'єр-ліги.