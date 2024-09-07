Оболонь орендувала гравця ЛНЗ

Оболонь орендувала захисника ЛНЗ Петра Стасюка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі щодо оренди українського центрбека не повідомляються.

Зазначимо, що Стасюк перейшов у ЛНЗ влітку минулого року. У сезоні-2023/24 українець зіграв 24 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 2 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 500 тисяч євро.

Нагадаємо, напередодні керівництво "пивоварів" ухвалило рішення звільнити Валерія Іващенка, який віддав клубу понад 15 років. Спершу генеральний директор клубу спростував інформацію, але потім клуб офіційно оголосив про його звільнення.