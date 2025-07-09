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Оболонь переглядає на зборах трьох потенційних новачків: джерело назвало прізвища

Олексій Мурзак — 9 липня 2025, 20:27
Оболонь переглядає на зборах трьох потенційних новачків: джерело назвало прізвища
ФК Оболонь

Оболонь шукає варіанти підсилення, переглядаючи на зборах трьох потенційних новачків.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, окрім опорника Артема Кулаковського, у вчорашньому контрольному матчі проти Кудрівки (2:0) за Оболонь також грали Євген Пасіч та Клім Приходько.

Зазначається, що 31-річний латераль Металіста 1925 Пасіч стане "пивоваром" на правах оренди. Щодо 25-річного ексхавбека Лівого Берега Приходька, то він може приєднатися до Оболоні у статусі вільного агента.

Раніше повідомлялося, що київська команда підпише футболіста львівських Карпат 26-річного Максима Чеха.

У минулій кампанії Оболонь фінішувала на 11 місці турнірної таблиці чемпіонату України, набравши 32 бали.

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