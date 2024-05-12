Фактор "Сент-Джеймс Парк": Ньюкаслу підкорилося знакове досягнення в АПЛ

Ньюкасл уперше в історії клубу забив у всіх 19 домашніх матчах Англійскої Прем’єр-ліги-2023/24.

Відповідну статистику наводить OptaJoe.

Єдиний матч цього сезону, в якому "сорокам" не вдалося відзначитися голом, пройшов у межах групового етапу Ліги чемпіонів. У третьому турі команда Едді Гау не змогла віднайти ключ до воріт Боруссії Дортмунд.

Найкращий бомбардир Ньюкасла - швед Александер Ісак, на рахунку якого 20 голів. Більше за нього забили тільки Коул Палмер (21) та Ерлінг Голанд (25).

За два тури до кінця сезону Ньюкасл з 57 очками посідає шосте місце в АПЛ, але єврокубки команді Едді Гау все ще не гарантовані. Стільки ж пунктів, але гіршу різницю м’ячів має Челсі, а Манчестер Юнайтед з матчем у запасі відстає лише на три бали.