Саудівські власники Ньюкасла прийматимуть рішення щодо майбутнього Ісака

Рішення щодо майбутнього Александера Ісака прийматимуть саудівські власники Ньюкасла, оскільки клуб продовжує наполягати на тому, що нападник не продається.

Про це повідомляє The Telegraph.

Долю форварда мають вирішити голова ради директорів Ясір Аль-Румайян та Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF).

"Сороки" не планують продавати гравця, попри його бажання покинути клуб влітку. Головним претендентом на нападника є Ліверпуль, який наразі ще не робив офіційної пропозиції Ньюкаслу.

Ньюкасл вивчав можливість підписання нападника РБ Лейпциг Беньяміна Шешко, який давно є метою команди, але невідомо, чи буде це заміна Ісака, чи гратиме разом з ним наступного сезону.

Зазначається, що безпосередня участь Аль-Румайяна є незвичною для Ньюкасла, оскільки голова зазвичай займає друге місце в повсякденному управлінні клубом. Проте ситуація з Ісаком важлива, що керівництво PIF вирішило взяти процес під особистий контроль.

Форвард перейшов до Ньюкасла влітку 2022 року з Реал Сосьєдада за 70 млн євро. У минулому сезоні він відзначився 27 голами та 6 асистами в 42 матчах за клуб. Зараз трансферна вартість 25-оічного шведа оцінюється в 120 мільйонів.