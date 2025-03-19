Нуньєс – про невдалий період у Ліверпулі: М'яч не йде у ворота
Дарвін Нуньєс
Ліверпуль
Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс висловився про свій невдалий період у складі команди.
Слова уругвайця наводить ESPN.
"Особисто для мене це дуже важкі тижні. Коли у тебе все добре, і коли ти не забиваєш – твій настрій дуже змінюється. Я завжди намагаюсь тренуватись так, щоб у потрібний момент прийти на допомогу товаришам по команді.
М'яч просто не йде у ворота. Я багато бігаю, добре граю, але не можу забити. Це просто невезіння", – розповів Нуньєс.
Зазначимо, що за останні 13 матчів у всіх турнірах футболіст забив всього один гол – Саутгемптону у матчі 28 туру АПЛ.
Загалом на рахунку Дарвіна 7+7 (40 зіграних матчів) у поточному сезоні за системою "гол+пас" у складі Ліверпуля.
Раніше гру Нуньєса прокоментував головний тренер "червоних" Арне Слот.