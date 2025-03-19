Нуньєс – про невдалий період у Ліверпулі: М'яч не йде у ворота

Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс висловився про свій невдалий період у складі команди.

Слова уругвайця наводить ESPN.

"Особисто для мене це дуже важкі тижні. Коли у тебе все добре, і коли ти не забиваєш – твій настрій дуже змінюється. Я завжди намагаюсь тренуватись так, щоб у потрібний момент прийти на допомогу товаришам по команді.

М'яч просто не йде у ворота. Я багато бігаю, добре граю, але не можу забити. Це просто невезіння", – розповів Нуньєс.