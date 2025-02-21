Його важко зрозуміти, – Слот прокоментував виступи форварда Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував нестабільні виступи нападника команди Дарвіна Нуньєса та його поведінку у моменти невдач.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Я б хотів, щоб він тоді забив (у матчі з Астон Віллою, – прим.), але слово "шанс" каже само за себе. Ніколи не маєш абсолютної впевненості у тому, що м'яч залетить у ворота. Гравці втрачають шанси і я можу це прийняти. Але мені важко його зрозуміти через його поведінку після другого моменту. Здається, він поселився у нього в голові й Дарвін вже не був собою", – розповів Слот.

Зазначимо, що у сезоні-2024/25 Нуньєс зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив шість м'ячів та віддав п'ять результативних передач.

Уругвайський форвард став гравцем "червоних" у 2022 році, коли приєднався з Бенфіки за 70 мільйонів фунтів.

Раніше повідомлялось, що Нуньєс був дуже близький до переходу в Барселону під час зимового трансферного вікна.