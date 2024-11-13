Першим придбанням Аморіма в Манчестер Юнайтед може стати гравець Челсі

Першим трансфером нового головного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма може стати атакувальний хавбек Челсі Крістофер Нкунку.

Про це повідомляє L’Equipe.

26-річний француз незадоволений кількістю ігрової практики, яку отримує в Челсі. Раніше повідомлялося про те, що він може покинути лондонський клуб наступного літа.

Манчестер Юнайтед уже надіслав Челсі запит щодо можливості даного трансферу, "Червоні дияволи" хочуть бачити гравця у себе вже у січні. Вартість Нкунку оцінюється у 65 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку француза 10 голів і 1 асист у 17 матчах в усіх турнірах. У 2023 році підписання хавбека обійшлося Челсі у 60 мільйонів.

Раніше повідомлялося про те, що ключовим гравцем Манчестер Юнайтед Аморім вважає Мейсона Маунта.