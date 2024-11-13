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Першим придбанням Аморіма в Манчестер Юнайтед може стати гравець Челсі

Олег Дідух — 13 листопада 2024, 15:31
Першим придбанням Аморіма в Манчестер Юнайтед може стати гравець Челсі
Крістофер Нкунку
ФК Челсі

Першим трансфером нового головного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма може стати атакувальний хавбек Челсі Крістофер Нкунку.

Про це повідомляє L’Equipe.

26-річний француз незадоволений кількістю ігрової практики, яку отримує в Челсі. Раніше повідомлялося про те, що він може покинути лондонський клуб наступного літа.

Манчестер Юнайтед уже надіслав Челсі запит щодо можливості даного трансферу, "Червоні дияволи" хочуть бачити гравця у себе вже у січні. Вартість Нкунку оцінюється у 65 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку француза 10 голів і 1 асист у 17 матчах в усіх турнірах. У 2023 році підписання хавбека обійшлося Челсі у 60 мільйонів.

Раніше повідомлялося про те, що ключовим гравцем Манчестер Юнайтед Аморім вважає Мейсона Маунта.

Манчестер Юнайтед Челсі Крістофер Нкунку Рубен Аморім

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