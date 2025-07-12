Туран – про війну: український футбол зробив величезні жертви

Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився про війну в Україні, наголосивши, що український футбол зробив величезні жертви.

Про це він сказав у інтерв'ю The Guardian.

"Це справді надихає – мати можливість зробити стільки людей щасливими, принести радість у час, коли в їхній країні відбувається стільки жахливого.

У нас не буде жодних виправдань. Життя та родини моїх гравців – найважливіше для мене, і я сказав їм, що завжди їх підтримуватиму.

Моє серце завжди буде з ними. Український футбол зробив величезні жертви, і якщо я зможу допомогти Шахтарю досягти успіху, я буду найщасливішою людиною", – заявив він.