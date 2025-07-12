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Туран – про війну: український футбол зробив величезні жертви

Олексій Мурзак — 12 липня 2025, 22:44
Туран – про війну: український футбол зробив величезні жертви
Арда Туран
ФК Шахтар

Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився про війну в Україні, наголосивши, що український футбол зробив величезні жертви.

Про це він сказав у інтерв'ю The Guardian.

"Це справді надихає – мати можливість зробити стільки людей щасливими, принести радість у час, коли в їхній країні відбувається стільки жахливого.
У нас не буде жодних виправдань. Життя та родини моїх гравців – найважливіше для мене, і я сказав їм, що завжди їх підтримуватиму.

Моє серце завжди буде з ними. Український футбол зробив величезні жертви, і якщо я зможу допомогти Шахтарю досягти успіху, я буду найщасливішою людиною", – заявив він.

Раніше Туран висловився про перемогу команди над Ільвесом у матчі кваліфікації Ліги Європи. Нагадаємо, турецький спеціаліст очолив Шахтар у травні, змінивши на цій посаді Маріно Пушича.

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