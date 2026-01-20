Перемога в УПЛ та Лізі чемпіонів: найдорожчий зимовий новачок Шахтаря назвав амбітні цілі

Нігерійський вінгер Шахтаря Проспер Обах прагне завоювати з "гірниками" нові трофеї.

Про свої амбітні цілі 22-річний футболіст розповів пресслужбі донеччан.

Новачок Шахтаря у складі команди розпочав підготовку до другої частини сезону. Проспер не приховує свого захоплення колективом.

"Зустріч з тренером сьогодні була просто неймовірною. Команда дуже амбітна, це справді амбітний колектив", – сказав Проспер.

Нігерієць планує поповнити клубний музей "гірників" трофеями.

"Хочу забивати більше голів, допомогти взяти трофеї. Почну з перемоги в УПЛ, а потім виграю Лігу чемпіонів у цій футболці", – заявив Проспер.

Нагадаємо, що Проспер Обах став гравцем Шахтаря у грудні 2025 року. "Гірники" заплатили черкаському ЛНЗ за талановитого футболіста 4,5 мільйона євро. Наразі перехід Обаха очолює рейтинг найдорожчих трансферів зимового вікна.

Нігерієць став справжнім відкриттям осінньої частини чемпіонату УПЛ. У складі ЛНЗ він забив 7 голів у 15 матчах першості. За результатами опитування Обах став найкращим гравцем УПЛ у 2025 році.