Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Перемога в УПЛ та Лізі чемпіонів: найдорожчий зимовий новачок Шахтаря назвав амбітні цілі

Сергій Шаховець — 20 січня 2026, 15:28
Перемога в УПЛ та Лізі чемпіонів: найдорожчий зимовий новачок Шахтаря назвав амбітні цілі
Проспер Обах
ФК Шахтар Донецьк

Нігерійський вінгер Шахтаря Проспер Обах прагне завоювати з "гірниками" нові трофеї.

Про свої амбітні цілі 22-річний футболіст розповів пресслужбі донеччан.

Новачок Шахтаря у складі команди розпочав підготовку до другої частини сезону. Проспер не приховує свого захоплення колективом.

"Зустріч з тренером сьогодні була просто неймовірною. Команда дуже амбітна, це справді амбітний колектив", – сказав Проспер.

Нігерієць планує поповнити клубний музей "гірників" трофеями.

"Хочу забивати більше голів, допомогти взяти трофеї. Почну з перемоги в УПЛ, а потім виграю Лігу чемпіонів у цій футболці", – заявив Проспер.

Нагадаємо, що Проспер Обах став гравцем Шахтаря у грудні 2025 року. "Гірники" заплатили черкаському ЛНЗ за талановитого футболіста 4,5 мільйона євро. Наразі перехід Обаха очолює рейтинг найдорожчих трансферів зимового вікна. 

Нігерієць став справжнім відкриттям осінньої частини чемпіонату УПЛ. У складі ЛНЗ він забив 7 голів у 15 матчах першості. За результатами опитування Обах став найкращим гравцем УПЛ у 2025 році.

Читайте також :
Зимові трансфери УПЛ-2025/2026: таблиця переходів
Шахтар Донецьк Проспер Оба

Проспер Оба

Визначився найкращий гравець УПЛ у 2025 році
Це великий крок для мене: Обах – про перехід у Шахтар
Процвітати по-черкаськи, або як Проспер став головною зіркою чемпіонату України
Шахтар оголосив про трансфер Обаха з ЛНЗ
Феномен ЛНЗ: амбітний тренер, найкращий гравець УПЛ і акцент на дисципліну

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік