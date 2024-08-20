Піхальонок: Мрію зіграти в груповому етапі Ліги Чемпіонів

Півзахисник Динамо Київ Олександр Піхальонок заявив, що його мрія — це зіграти у груповому етапі Ліги Чемпіонів.

Його слова передає Telegram-канал "Дніпрянин".

"В команді дуже класний колектив, мене хлопці добре прийняли. Теж саме тренерський штаб, керівництво. Дуже дякую за це. Партнери досить високого рівня, ми готуємось, тренерський колектив підказує і розбирає кожного суперника, тому немає ніяких проблем. Хочеться повернутися до збірної, але це вирішувати головному тренеру. Для себе та команди ставимо цілі виграти кубок та чемпіонство, також дуже хочеться потрапити у груповий етап Ліги Чемпіонів. Це моя особиста мрія та мрія хлопців у команді", — сказав Піхальонок.

Зазначимо, що Піхальонок перейшов у склад "біло-синіх" на початку червня 2024 року, останнім клубом Олександра був Дніпро-1. В минулому сезоні українець забив 6 м'ячів та віддав 6 результативних передач у 31 матчі за дніпрян.

Нагадаємо, Динамо у плейоф кваліфікації ЛЧ зустрінеться із Ред Булл Зальцбург. Перший матч буде номінально домашнім для киян, та відбудеться 21 серпня у польському місті Люблін на "Люблін Арені", початок — о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом