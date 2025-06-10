Збірна України проти Кріса Вуда та одноклубника Таловєрова: прев'ю матчу з Новою Зеландією на Canadian Shield

Опівночі з 10 на 11 червня відбудеться другий матч Canadian Shield, який доповнить підготовку збірної України до матчів відбіркового етапу на чемпіонат світу 2026, що відбудеться у США, Мексиці та Канаді. Команда Сергія Реброва зіграє проти збірної Нової Зеландії.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію, починаючи з 23:50 за Києвом. А поки дізнавайтесь, з чим підходить до матчу кожна зі сторін.

Бекграунд

Анонс хочеться розпочати з глибокої подяки, практично оплесків збірній України за "перфоманс" у матчі з канадцями.

Так підняти інтерес до товариських ігор треба вміти. Підсумкові 2:4 з канадцями, які під час гри були 0:4, привернули увагу навіть уболівальників, які не дуже цікавляться футболом. "Ганьба" – це ще м'яка оцінка дій команди, яку ще недавно називали "золотим поколінням".

Що ж, тим вище мотивація для будь-якої української збірки виграти у Нової Зеландії. Запам'ятовується останнє слово, і якщо обіграти "олл вайтс", то у відпустку вони поїдуть на тлі нехай стриманої, але похвали.

Після такого матчу меметична фраза, що у складі хочеться поміняти 11 людей, актуальна як ніколи, але це, звісно, ​​навряд чи станеться. Хоча б тому, що форвард у нашої команди в єдиному екземплярі й без Яремчука обійтися в грі, де треба забивати, буде складно.

Але, звичайно, на оновлення можна чекати серйозне – як і належить у товариських матчах. Зубков показав чудову весну в Туреччині – чому б йому не вийти з перших хвилин? Луніну Ребров у принципі довіряє найбільше, можна чекати на його повернення. Бондаренко просто час нарешті дебютувати – він зіграв величезну кількість класних і важливих ігор за Шахтар. Піхальонок, Гуцуляк, Таловєров... Хороших гравців у збірній України багато, тільки в команду вони зараз не складаються.

У тилу опонента

Новозеландці свій матч виграли. Четвертий учасник турніру, з яким наші так і не зіграють – це Кот-д'Івуар, і він розпочав турнір із мінімальної поразки. "Слони", звичайно, гранично далекі від золотого покоління (в атаці перший матч відбігав Еван Гессан, який за сезон у Ніцці забив всього три м'ячі), але обіграти їх теж чогось вартує. При цьому прибіднятися та перебільшувати міць суперника теж не можна. Ростер збірної Нової Зеландії – Ліга 1. І я не про чемпіонат Франції.

Збірна Нової Зеландії з футболу nzfootball.co.nz

Так, до вищої ліги Франції "олл вайтс" стосунку не мають – навіть Бен Олд зі своїм Сент-Етьєном вилетів до другого дивізіону. А ось у третьому (!) дивізіоні Англії грають багато хто.

Макс Кроком, основний воротар збірної – перший номер Бертон Альбіон. Тайлер Біндон, один із захисників, грає за Редінг. Форвард Бен Вейн належить тому самому Плімуту, за який грає Таловєров, але минулий сезон відіграв в оренді за Мансфілд. Звичайно ж, чемпіонат Нової Зеландії тут теж лягає в рядок – команда за класом дуже й дуже обмежена.

Ліберато Какаче – одноклубник в Емполі Віктора Коваленка, якого в нашу збірну не викликають уже дуже давно. Та й той самий Русин, граючи в Чемпіоншипі, не потрапляв у список Реброва суто за спортивним принципом (є Довбик, Яремчук та Ванат), тоді як у збірну Нової Зеландії викликається нападник із ліги ще нижче.

Щоправда, тут є один надпотужний виняток.

Неможливо зробити крутіший прорив після 30 років, ніж той, що зробив Кріс Вуд. Форвард, про якого на батьківщині говорять "Він наш маяк, неонова вивіска, що для всіх наших дітей можливості безмежні", забив 20 голів за сезон у Прем'єр-лізі та допоміг Ноттінгему посісти найвище місце у XXI столітті. Збірна? 44 голи Кріса – вже зараз найкращий бомбардирський показник в історії "олл вайтс", і він готовий задерти планку дуже високо.

Щоправда, тут актуальне питання, наскільки Вуду цікавий цей турнір після важкого й сумного (команда, яка весь сезон йшла в зоні Ліги чемпіонів, в останніх турах впала на сьоме місце – все одно дуже круто для аутсайдера, але Ліга конференцій – погана заміна Лізі чемпіонів) сезону в Англії. Проти Кот-д’Івуару він вийшов лише на 82-й хвилині – можна сказати, що зекономив сили на нас, але, чесно кажучи, це може означати й те, що для Вуда відпустка вже розпочалася.

Історія зустрічей

До цього матчу команди між собою не зустрічалися.

Дан Балашов/УАФ

Прогноз букмекерів на матч Нова Зеландія – Україна

Перемога Нової Зеландії – 5,00

Нічия – 4,05

Перемога України – 1,80

Орієнтовні склади

Нова Зеландія : Кроком – Тулома, Сурман, Біндон, Какаче – Стаменич, Белл – Джаст, Сінг, Олд – Вуд

Україна : Лунін – Тимчик, Таловєров, Забарний, Матвієнко – Зінченко, Калюжний, Піхальонок – Зубков, Яремчук, Гуцуляк

Прогноз Чемпіона: нічия 1:1