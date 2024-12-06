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Два данських клуби оштрафовані за гру фанатів у сніжки

Володимир Максименко — 6 грудня 2024, 20:22
Два данських клуби оштрафовані за гру фанатів у сніжки
Гравці Норшеланну
ESPN

У матчі 15-го туру данської Суперліги Норшелланн переграв Орхус із рахунком 1:0.

Матч пройшов у спокійній та дружній атмосфері, що не врятувало клуби від штрафу.

Про це повідомляє ESPN.

Місцевий дисциплінарний комітет наклав штраф на команди у розмірі 555 фунтів через гру фанатів у сніжки.

Вболівальники бросили по два сніжки в бік своїх колег. DBU заявило, що хоч сніг і не потрапив у гравців, така поведінка є порушенням правил безпеки на стадіоні.

Після 17 зіграних матчів Норшелланн розмістився на 7-му місці у турнірній таблиці чемпіонату Данії, маючи у своєму активі 26 очок.

Орхус, у свою чергу, знаходиться на четвертому місці із 28 заліковими балами.

Данія Орхус

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