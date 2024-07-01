Динамо лідирує у перегонах за одного з лідерів Дніпра-1

Київське Динамо є найближчим до підписання півзахисника Дніпра-1 Валентина Рубчинського.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, столичний клуб увійшов у перемовини щодо 22-річного хавбека. Також, до футболіста проявляють інтерес Шахтар, Полісся та Карпати.

Контракт Рубчинського з Дніпром-1 завершується влітку 2025 року. У минулому сезоні чемпіонату України гравець відіграв 28 матчів та віддав 4 асисти.

Зазначимо, що майбутнє Дніпра-1 досі залишається невизначеним. Нещодавно комерційний директор В’ячеслав Фрідман заявив, що клуб ледь дихає, але поки не знімався зі змагань.