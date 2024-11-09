Ністелрой залишиться працювати в МЮ після приходу Аморіма

Виконувач обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой залишиться в клубі на посаді асистента Рубена Аморіма, який розпочне роботу з "червоними дияволами" 11 листопада.

Слова спеціаліста наводить пресслужба англійського клубу.

"Я добре все обдумав, коли прийняв рішення прийти в МЮ як помічник тренера. Я відчув, що хочу бути частиною цієї подорожі з клубом. У мене є чіткі амбіції, якими потрібно керувати. Я вирішив підписати дворічний контракт як асистент, і я все ще в тому настрої, щоб залишитися на цій посаді", – розповів Ністелрой.

Ван Ністелрой влітку увійшов до тренерського штабу Еріка тен Гага, а після його звільнення тимчасово очолив команду наприкінці жовтня.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед 1 листопада оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Рубена Аморіма.

Угода з 39-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Португалець приступить до виконання своїх обов’язків у новому клубі 11 листопада.