Визначились фіналісти молодіжного Євро-2025

У середу, 25 червня, відбулися два півфінальні матчі чемпіонату Європи серед команд U-21.

Збірна Англії завдяки дублю Гарві Елліотта обіграла команду Нідерландів. Гра завершилась з рахунком 2:0.

В іншій зустрічі Німеччина розгромила Францію (3:0). Голами відзначились Нельсон Вайпер, Нік Вольтемаде та Браян Груда.

Фінал відбудеться у суботу, 28 червня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Наразі у Німеччини три титули континентальної першості (2009, 2017, 2021). Аналогічна кількість і в англійців (1982, 1984, 2023).

Нагадаємо, збірна України U-21 програла одноліткам з Нідерландів та завершила виступи на молодіжному Євро-2025, посівши у своїй групі 3-тю сходинку.