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Чергова травма: захисник збірної Німеччини покинув розташування команди

Олександр Булава — 9 жовтня, 21:22
Чергова травма: захисник збірної Німеччини покинув розташування команди
Беньямін Генрікс
Pro Shots

Захисник РБ Лейпциг Беньямін Генрікс не зможе допомогти збірній Німеччини у матчах Ліги націй.

Про це повідомляє Vi.nl.

Оборонець покинув розташування команди через травму проблеми зі спиною.

Для "бундестім" це чергова втрата на жовтневому зборі. Напередодні замість травмованого нападника Арсеналу Кая Гаверца було довикликано у збірну дебютанта Йонатана Буркардта з Майнца, а захисника Лейпцига Давіда Раума замінив Робін Госенс з Фіорентини.

Зазначимо, що Генрікс провів у складі національної команди 17 матчів. На Євро-2024 в його активі один поєдинок.

Нагадаємо, Німеччина розпочала Лігу націй-2024/25 з перемоги над Угорщиною (5:0) та нічиєю з Нідерландами (2:2). Наступний поєдинок команда зіграє 11 жовтня на виїзді проти Боснії і Герцеговини, а через три дні в Мюнхені прийме Нідерланди.

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