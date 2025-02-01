Неймар: Повернення у Сантос – порятунок для мене

Колишній вінгер каталонської Барселони та ПСЖ Неймар прокоментував своє повернення у Сантос на правах вільного агента.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Для мене це порятунок. Дуже багато часу сплинуло з того моменту, коли я востаннє тут грав. Зараз я знову можу робити те, що люблю найбільше за все – грати у футбол.

Я радий, що люди називають мій перехід порятунком для бразильського футболу. Мені потрібно повернути впевненість у собі. Це те, що я шукав", – розповів Неймар.

Нагадаємо, бразилець виступав за Сантос із 2009 по 2013 рік, після чого перебрався до Барселони за 57 мільйонів євро.

У складі каталонців вінгер став одним з найкращих гравців світу та перейшов у ПСЖ за рекордні 222 млн євро.

Напередодні гравець розірвав контракт з Аль-Хілялем, за який у сезоні-2024/25 зіграв всього два матчі через травми.