Неймар здивував вибором наступного клубу

Бразильський нападник Аль-Хіляля Неймар вже незабаром може залишити клуб. Попри зацікавленість команд із Саудівської Аравії та МЛС, форвард мріє про інший напрямок розвитку кар'єри.

Про це повідомляє Todofichajes.

Бразилець мріє отримати пропозицію від мадридського Реала. Повпливати на перехід бразильської зірки можуть лідери "галактікос" – Вінісіус Жуніор та Кіліан Мбаппе, у яких чудові відносини з Неймаром.

Реал хотів підписати Неймара, коли той виступав за ПСЖ. Проте тоді перехід заблокував президент парижан – Нассер Аль-Хелаїфі.

Зазначимо, що нападник з 2013 по 2017 рік виступав за Барселону.

Раніше з'явилася інформація, що 32-річний бразилець може повернутися до бразильського Сантоса, вихованцем якого він є, після того, як Аль-Хіляль, якому він належить, розірве з футболістом контракт.

Повідомлялося, що сторони вже погодили контракт і чекають на розірвання угоди Неймара з саудівським клубом.

Нагадаємо, що контракт Неймара з Аль-Хілялєм чинний до літа 2025 року. Нещодавно вінгер повернувся на поле після важкої травми коліна, але у другому ж матчі після повернення він знову травмувався.