Вірус атакував Бенфіку Трубіна та Судакова перед дербі з Порту

У кількох гравців Бенфіки та головного тренера Жозе Моурінью були виявлені симптоми вірусної інфекції.

Про це повідомляє A Bola.

Симптоми в основному головний біль та ломоту в тілі, що стало серйозним приводом для занепокоєння медичного штабу клубу. Наразі лікарі уважно стежать за станом тренера та футболістів. Імена гравців, які підхопили вірус, не розкриваються.

Напередодні Моурінью зізнався, що у нього була температура, але на той момент це були лише симптоми грипу, жодним чином не пов'язані з тим, що відбувається в цей час.

Матч з лідером чемпіонату Порту відбудеться сьогодні, 5 жовтня, о 23:15 за київським часом. На цей час "орли" відстають від "драконів" на 4 бали.

Нагадаємо, напередодні воротар Бенфіки Анатолій Трубін став другим найкращим гравцем своєї команди в матчі 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Челсі (1:0).