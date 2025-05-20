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Тренер Ботафого прокоментував можливість підписання Роналду

Володимир Максименко — 20 травня 2025, 09:00
Тренер Ботафого прокоментував можливість підписання Роналду
Кріштіану Роналду
Instagram Кріштіану Роналду

Головний тренер Ботафого Ренату Пайва висловився про можливість підписання зірки футболу Кріштіану Роналду на час проведення клубного чемпіонату світу.

Думку фахівця наводить ESPN.

"Знаєте, Різдво у грудні... Але якщо він приїде до нас, то такому футболісту неможливо сказати "ні". Я не знаю подробиць, просто відповідаю на ваше запитання. Як тренер, я хочу кращого для команди, а Роналду навіть у його віці – машина для забивання голів.

Взагалі, це питання потрібно ставити іншою мовою, англійською", – із натяком на власника Ботафого Текстора резюмував Пайва.

Нагадаємо, контракт Роналду з Аль-Насром діє до кінця червня поточного року. Угода, ймовірно, не буде продовжена через конфлікт 40-річного португальця з керівництвом клубу.

Нападник збірної Португалії виступає за Аль-Наср із січня 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 33 голи та 4 асисти в 39 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що кар’єра Роналду триватиме ще два роки.

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