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ЛНЗ попрощався з футболістом, що перейшов у клуб влітку 2024 року

Микола Дендак — 19 березня 2025, 18:22
ЛНЗ попрощався з футболістом, що перейшов у клуб влітку 2024 року
ФК ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ завершив співпрацю з ізраїльським нападником Осамою Халайлою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний нападник приєднався до черкасців влітку 2024 року на правах вільного агента. За цей час футболіст провів 15 матчів, в яких не забив жодного голу та віддав 1 асист.

Нагадаємо, раніше ЛНЗ орендував у Полісся скандального вінгера Бені Макуана. Він чудово почав у складі житомирців, ставши лідером клубу, але потім його перевели в другу команду через непрофесійний підхід.

Раніше Полісся виступило із заявою щодо самовільного відходу Бені Макуана з клубу. Дійшло до того, що футболіст видалив усі фотографії та згадування про житомирський клуб зі свого акаунту в Instagram.

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