Кінець саги: Інсайдер повідомив, який клуб підпише Довбика

Рома близька завершення перемовин щодо трансферу Артема Довбика.

Про це Джанлука Ді Марціо повідомив на своєму сайті.

За інформацією джерела, Рома пропонує Жироні 30-32 мільйони євро. Нагадаємо, Атлетико був готовий повністю виплатити клаусулу, яка складає 40 мільйонів. Раніше вже була інформація, що римляни домовилися з Довбиком щодо його зарплати.

При цьому всьому ще зовсім нещодавно повідомлялося, що в Атлетико впевнені в підписанні українського бомбардира.