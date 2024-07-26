Кінець саги: Інсайдер повідомив, який клуб підпише Довбика
Рома близька завершення перемовин щодо трансферу Артема Довбика.
Про це Джанлука Ді Марціо повідомив на своєму сайті.
За інформацією джерела, Рома пропонує Жироні 30-32 мільйони євро. Нагадаємо, Атлетико був готовий повністю виплатити клаусулу, яка складає 40 мільйонів. Раніше вже була інформація, що римляни домовилися з Довбиком щодо його зарплати.
При цьому всьому ще зовсім нещодавно повідомлялося, що в Атлетико впевнені в підписанні українського бомбардира.