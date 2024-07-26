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Кінець саги: Інсайдер повідомив, який клуб підпише Довбика

Ігор Чернявський — 26 липня, 15:55
Кінець саги: Інсайдер повідомив, який клуб підпише Довбика

Рома близька завершення перемовин щодо трансферу Артема Довбика.

Про це Джанлука Ді Марціо повідомив на своєму сайті.

За інформацією джерела, Рома пропонує Жироні 30-32 мільйони євро. Нагадаємо, Атлетико був готовий повністю виплатити клаусулу, яка складає 40 мільйонів. Раніше вже була інформація, що римляни домовилися з Довбиком щодо його зарплати.

При цьому всьому ще зовсім нещодавно повідомлялося, що в Атлетико впевнені в підписанні українського бомбардира.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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