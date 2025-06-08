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Визначився найкращий гравець збірної України в матчі проти Канади

Володимир Максименко — 8 червня 2025, 08:55
Визначився найкращий гравець збірної України в матчі проти Канади
УАФ

Визначився найкращий гравець у складі збірної України за підсумками програного товариського матчу проти Канади.

Про це повідомив портал Sofascore.

Так, кращу оцінку серед підопічних Реброва отримав захисник київського Динамо Олександр Тимчик – 7.4.

На рахунку 28-річного футболіста один створений гольовий момент, один виніс з воріт, один відбір та 15 втрат м'яча.

Найкращим гравцем матчу у складі обох команд став Джонатан Девід – на його рахунку дубль.

Наступний матч на турнірі збірна України зіграє з Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.

Раніше підсумки зустрічі підбив головний тренер "жовто-синіх" Сергій Ребров.

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