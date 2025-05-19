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Наступний після Дюбуа. Промоутер назвав можливого суперника Усика

Олег Дідух — 19 травня 2025, 17:33
Наступний після Дюбуа. Промоутер назвав можливого суперника Усика
Джозеф Паркер
Getty Images

Промоутер тимчасового чемпіона WBO у суперважкій вазі Джозефа Паркера (36−3, 24 KO) Френк Воррен заявив, що його клієнт може отримати бій проти переможця поєдинку між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Слова Воррена наводить talkSPORT.

"Я говорив із Джозефом та його командою, і він битиметься знову у вересні. Потім ми подивимось на результат реваншу між Усиком і Дюбуа.

WBO заявила, що переможець того бою муситиме відбути свій обов’язковий захист. Він є тимчасовим чемпіоном, тож у нього хороша позиція – він може битися за всі чотири пояси. А якщо переможець відмовиться від титулу, його підвищать до повноцінного чемпіона світу", – заявив промоутер.

Нагадаємо, бій-реванш між Усиком і Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні. Паркер свій останній на даний момент бій провів 22 лютого 2025 року, достроково перемігши Мартіна Баколе.

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