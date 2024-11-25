Хавбек збірної України: Хлопці з Полісся кажуть, що нам пощастило, що суперником стала Бельгія

Гравець збірної України та лідер житомирського Полісся Олександр Назаренко поділився враженнями від жеребкування Ліги націй, за підсумками якого суперником "синьо-жовтих" стала збірна Бельгії.

Про це він сказав клубній пресслужбі.

"Непростий суперник. Моя ставка не зайшла. Робив прогноз, що буде Сербія.

Перемагати можна всіх. Найголовніше добре підготуватися. До матчу ще далеко, якщо чесно, думки зараз не про це поки що.

Зі збірниками не списувався ще, а ось хлопці з Полісся кажуть, що нам фартонуло", – сказав Назаренко.