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Хавбек збірної України: Хлопці з Полісся кажуть, що нам пощастило, що суперником стала Бельгія

Руслан Травкін — 25 листопада 2024, 16:45
Хавбек збірної України: Хлопці з Полісся кажуть, що нам пощастило, що суперником стала Бельгія
УАФ
Олександр Назаренко

Гравець збірної України та лідер житомирського Полісся Олександр Назаренко поділився враженнями від жеребкування Ліги націй, за підсумками якого суперником "синьо-жовтих" стала збірна Бельгії.

Про це він сказав клубній пресслужбі.

"Непростий суперник. Моя ставка не зайшла. Робив прогноз, що буде Сербія.

Перемагати можна всіх. Найголовніше добре підготуватися. До матчу ще далеко, якщо чесно, думки зараз не про це поки що.

Зі збірниками не списувався ще, а ось хлопці з Полісся кажуть, що нам фартонуло", – сказав Назаренко.

Бельгія у групі з Францією, Італією та Ізраїлем посіла третю сходинку у дивізіоні А. Можливими суперниками "синьо-жовтих" були також Шотландія, Угорщина та Сербія.

Українці зіграють номінально домашній поєдинок 20 березня 2025 року, матч-відповідь відбудеться 23 березня.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Полісся збірна Бельгії з футболу Олександр Назаренко

Олександр Назаренко

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