Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна

Сьогодні, 5 листопада, свій 72-й день народження святкує легенда світового футболу – Олег Блохін. Видатний спортсмен, який прославив Україну та залишив значний слід у футбольній історії.

Не слід також забувати, що Блохін відомий не лише як геніальний гравець, але й як яскравий, часто безкомпромісний тренер.

З цієї нагоди ми вирішили згадати найгучніші висловлювання Олега Володимировича на тренерському містку.

1. "Будемо розбиратися"

Після нічиєї київського Динамо з Рапідом у 2013 році Блохін визнав помилки команди і заявив, що, хоча шанс на вихід з групи ще є, деяким гравцям потрібно більше докласти зусиль. Це була його реакція на пропущений гол на останніх хвилинах, що коштувало команді перемоги.

2. "Ви вже дістали питаннями про відставку!"

Коли журналісти багато разів питали Блохіна про можливу відставку з поста тренера Динамо, він емоційно відповідав, висловлюючи роздратування постійним тиском.

3. "Саша, виведи його"

Ця фраза, сказана Блохіним під час однієї з пресконференцій, була звернена до свого помічника з проханням вивести оператора, який попросив тренера трохи посунутися, бо того не видно в кадрі.

4. "А я би забив"

Іронічна відповідь Блохіна, коли його запитували, як він оцінює реалізацію гольових моментів гравцями. Він натякав, що у його часи він міг би показати кращий результат. До того ж, так Олег Володимирович часто казав футболістам на тренуванні, колі ті промахувалися.

5. "Чорноморець – не мій рівень"

Відмова Блохіна від пропозиції очолити одеський Чорноморець у 2009 році. Він заявив, що цей клуб йому не підходить, і натякав на свої вищі амбіції у тренерській кар’єрі.

6. "Юнес Беланда постійно чимось незадоволений"

Блохін прокоментував незадоволення марокканського півзахисника Юнеса Беланди у Динамо, підкреслюючи, що сам він не розуміє причин його скарг, бо не говорить французькою. Це була відповідь на запитання про проблеми в колективі.

7. "Хочете принизити Блохіна?!"

Блохін відчував, що його часто критикують несправедливо, і у відповідь на запитання журналістів захищав свою репутацію, вказуючи на спроби преси знизити його авторитет.

8. "ЛЧ цього року 100% не виграємо"

Чесне та в міру саркастичне висловлювання Блохіна про рівень Динамо в Лізі чемпіонів. Він реалістично оцінював можливості команди, заявивши, що у цьому сезоні перемога в ЛЧ неможлива.

9. "Ви хочете, щоб я вийшов на поле і забив?"

Саркастичний коментар Блохіна, коли йшлося про проблеми Динамо з реалізацією моментів. Він натякнув, що грати і забивати голи – це відповідальність футболістів, а не тренера.

10. "Ленс, камон, плей! Шо таке?!"

Емоційний заклик Блохіна до Джермейна Ленса під час тренування, коли той недостатньо активно діяв на полі.

11. "Я що, відповідаю за ультрас?"

Коли виникли конфлікти з ультрас, Блохін висловився, що тренер не повинен відповідати за дії вболівальників, показуючи, що це не в його компетенції.