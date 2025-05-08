Ніколи не думала, що стану професійним гравцем: світова зірка жіночого футболу розкрила таємниці свого життя

Зіркова футболістка Ювентуса та збірної Швейцарії Аліша Леманн згадала свої перші кроки у футболі та шлях до популярності, яка виходить далеко за межі стадіонів.

Слова з її інтерв'ю іноземному блогеру наводить видання The Sun.

Сьогодні в Леманн понад 16 мільйонів підписників в Instagram, титул "найсексуальнішої футболістки світу" та топовий статус у жіночому футболі. Але все починалося з гри на вулицях рідного села.

"Я була дуже швидкою. Навіть швидшою за хлопців. У шість-сім років я приєдналася до місцевого клубу й просто хотіла грати. Жодних мрій про кар’єру не було – тоді жіночий футбол виглядав зовсім інакше."

Усе змінилося, коли її помітили скаути Янг Бойз, і в 11 років вона вже тренувалася з хлопцями вранці та грала з дівчатами на вихідних. Так почалася її справжня професійна історія.

"Я ніколи не думала, що зможу стати справжньою футболісткою. В Швейцарії тоді більше заробляли люди з офісною роботою, ніж футболістки."

Зараз Леманн не лише грає за один із топових клубів Європи, а й успішно поєднує спорт із модельною кар’єрою, розвиваючи особистий бренд.

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Водночас футболістка стикається з критикою через свій зовнішній вигляд, жіночність та активність у соцмережах.

"Я дівчина. Я люблю манікюр, я люблю моду. Але це не заважає мені грати. Люди занадто багато про це говорять, хоча це не впливає на поле ніяк. Я не захисниця, мені не треба вибивати м’яч в аут."

Нагадаємо, влітку 2024 року Леманн разом зі своїм бойфрендом Дугласом Луїзом перейшла з Астон Вілли до Ювентуса, ставши частиною унікального трансферного дуету.

Однак, за чутками від різних ЗМІ, пара розійшлася. Причиною розриву стосунків пари стали різні плани на майбутнє.