Ребров розповів, чому Судаков поза заявкою на фінал Кубку України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що лідер Шахтаря Георгій Судаков не потрапив у заявку на фінал Кубку України проти Ворскли через травму.

Про це він повідомив у передматчевій студії на ютуб-каналі "Факти ICTV".

"На жаль, Судаков отримав пошкодження. Сподіваюся, що він вибув ненадовго", — сказав наставник.

Нагадаємо, початок фінальної зустрічі о 19:00 за київським часом. Дивитися матч онлайн можна на ICTV2. Коментуватимуть гру Денис Босянок та Роман Бебех.

Напередодні "гірники" перемогли київське Динамо та достроково виграли чемпіонат України сезону-2023/24.