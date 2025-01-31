Мороз: Ми добре грали в обороні, Динамо практично не створювало моментів
Наставник латвійського РФШ Віктор Мороз вважає, що його підопічні у матчі з Динамо (0:1) не дозволили супернику створити багато моментів.
Його слова наводить сайт Sportacentrs.
"У такій складній ситуації, в якій ми опинилися, я вважаю, що гравці зробили все, що від них залежало.
Так, це була не найпростіша гра для нас, і я б хотів, щоб ми більше контролювали м’яч. При цьому відзначу нашу гру в обороні, тому що ми не дозволяли супернику створювати багато.
Я радий, що ми були конкурентоспроможними на такому рівні. Ми довели людям, які спочатку поставили нас на останнє місце без очок і забитих м'ячів, що з характером можемо багато чого досягти", – сказав він.
Латвійський клуб набрав 5 очок (нічиї з Андерлехтом та Галатасараєм, перемога над Аяксом) та фінішував на 32-му місці в підсумковій турнірній таблиці Ліги Європи-2024/25.
Київське Динамо набрало на 1 бал менше. Український гранд фінішував на 34-й позиції. "Біло-сині" за єврокубковий сезон заробили майже 10 млн євро призових.