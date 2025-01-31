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Мороз: Ми добре грали в обороні, Динамо практично не створювало моментів

Руслан Травкін — 31 січня 2025, 13:08
Мороз: Ми добре грали в обороні, Динамо практично не створювало моментів
Віктор Мороз
Фото: Sanita Ieva Sparāne/RFS

Наставник латвійського РФШ Віктор Мороз вважає, що його підопічні у матчі з Динамо (0:1) не дозволили супернику створити багато моментів.

Його слова наводить сайт Sportacentrs.

"У такій складній ситуації, в якій ми опинилися, я вважаю, що гравці зробили все, що від них залежало.

Так, це була не найпростіша гра для нас, і я б хотів, щоб ми більше контролювали м’яч. При цьому відзначу нашу гру в обороні, тому що ми не дозволяли супернику створювати багато.

Я радий, що ми були конкурентоспроможними на такому рівні. Ми довели людям, які спочатку поставили нас на останнє місце без очок і забитих м'ячів, що з характером можемо багато чого досягти", – сказав він.

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Латвійський клуб набрав 5 очок (нічиї з Андерлехтом та Галатасараєм, перемога над Аяксом) та фінішував на 32-му місці в підсумковій турнірній таблиці Ліги Європи-2024/25.

Київське Динамо набрало на 1 бал менше. Український гранд фінішував на 34-й позиції. "Біло-сині" за єврокубковий сезон заробили майже 10 млн євро призових.

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