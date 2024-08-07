Наставник Рейнджерс: Динамо — це дійсно хороша команда

Наставник шотландського Рейнджерс Філіп Клемент вважає, що київське Динамо, це хороша команда.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Дессерсу не щастило перед його голом, він кілька разів вдало завершував, але голкіпер зробив кілька хороших сейвів. Бущан — воротар національної збірної України, а Динамо — команда з багатьма якостями. Я думаю, що на етапі реконструкції, на якому ми перебуваємо, і те, що демонструють гравці, знову є кроком вперед, якого я хотів, і це дійсно важливий результат.

Динамо — дійсно хороша команда, вони грають разом 4-5 років, тому у них хороша командна гра. У другому таймі ми грали набагато краще, більш спокійно тримали м’яч. Ми занадто легко втратили кілька м’ячів у першому таймі, і Динамо отримало перехід. Вони смертоносні в цьому плані з високим темпом і високою якістю ведення гри", — сказав наставник.